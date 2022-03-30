Интерактивную карту доставки продуктов в отдаленные села и деревни создали в Подмосковье

Интерактивная карта доставки продовольственных и промышленных товаров в сельские населенные пункты появилась в Подмосковье. Она должна помочь оперативно реагировать на проблемы жителей и получать от них обратную связь.

Карту создали на базе региональной географической информационной системы Московской области, рассказал зампред правительства региона Георгий Филимонов. Он отметил, что автолавки каждую неделю доставляют продукты в 1514 удаленных населенных пунктов, в которых проживают более 75 тысяч человек.

«Теперь благодаря новой цифровой карте жители могут оперативно узнавать время и периодичность приезда магазина на колесах, место его стоянки и ассортимент», — пояснил Филимонов.

Для каждого населенного пункта создали учетные карточки с подробной справкой о доставке. В них есть информация о поставщике, его контактные данные, сведения об ответственных должностных лицах Минсельхоза Подмосковья и администраций городских округов.