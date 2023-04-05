Подмосковье 05 апреля 2023, 15:42 Интерактивное занятие в подмосковной «Школе молодых мам» состоится 6 апреля Пресс-служба ГАУЗ МО Химкинской областной больницы

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В «Школе молодых мам» в Московской области пройдет интерактивное занятие на тему «Как я представляю своего малыша». Оно состоится 6 апреля.

Лектор будет показывать участникам фотографии с вариантами цвета глаз, волос, фигуры и вкуса в одежде. Будущие мамы поразмышляют на тему возможной профессии своего ребенка, его любимых животном и блюде.

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Родители запишут эти заметки на листочек и заберут домой. После рождения малыша и его становления записи можно будет открыть и сравнить.

По словам психологов, таким образом будущие мамы и папы прорабатывают свои надежды, мечты и страхи. Например, взрослый мечтал стать балериной, поэтому написал, что дочь будет заниматься в балетной школе. При этом ребенок активно шевелится, когда слышит русский рок, потому что он ему нравится.

«Эта практика помогает женщинам, вынашивая ребенка, формировать мысли, связанные с его появлением и его будущим. А это оказывает влияние на развивающуюся психику плода и его клеточную память, формируя основные качества личности, сохраняющиеся на протяжении всей последующей жизни», — сообщили в минздраве Подмосковья.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области очень серьезно подходят к модернизации первичного звена здравоохранения.

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