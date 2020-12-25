Интерактивное оборудование появилось в школах и садах Красногорска

В шести школах Красногорска появились интерактивные доски. А в детские сады округа купили необычные интерактивные песочницы. Новое оборудование поможет разнообразить образовательный процесс.

Теперь уроки в шести школах Красногорска проходят наглядно и легко. Возможности новых интерактивных досок ограничиваются только фантазией. На них можно просто писать или провести мультимедийный игровой урок.

«Могу сказать однозначно, что стало легче. Для меня, например, приятный момент, что руки освободились от мела», — поделилась впечатлением Татьяна Семенкова, учитель информатики МБОУ «Нахабинская гимназия №4».

Еще одно весомое преимущество таких досок — яркая картинка. Что именно нужно детям, решали вместе педагоги и родители. Голосовали на сайте «Добродел». В рамках инициативного бюджетирования в городском округе реализовали 17 проектов, свое мнение высказали и жители.

«Наших детских садов и восемь школ, которые располагаются не только в центральной части, но это и сельские школы большие и маленькие, они получили то оборудование, которое использует. И самое главное, что это нравится детям», — уточнила Наталья Тимошина, начальник управления образования г.о Красногорск.

Интерактивная песочница — это еще одна новинка. Такие появились в нескольких садах городского округа. Изображение проектируется на кварцевый песок. Режим игры сменяется обучением. Такие занятия развивают моторику и воображение.

«В этом году мы сознательно акцентировали, выбрали для себя, что мы такие проекты будем делать прежде всего в социальной сфере. У нас многодетный округ — 75 тысяч детей. Контингент в садиках большой, в школах большое количество детей занимаются в творческих объединениях разных», — сказала Эльмира Хаймурзина, глава г.о Красногорск.

Кроме современного оборудования, в учебные учреждения закупили музыкальные инструменты, костюмы. В этом году в рамках проекта инициативного бюджетирования потратили практически 10 миллионов рублей. Средства выделили из местного и регионального бюджетов.