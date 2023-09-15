Подмосковье 15 сентября 2023, 11:04 Интерактивная выставка работ Леонардо да Винчи началась в Люберцах Рамазанов Роман

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В картинной галерее Люберец открылась интерактивная выставка, посвященная Леонардо да Винчи. Посетители могут увидеть точные копии изобретений гения эпохи Возрождения и опробовать их в действии.

Как рассказала заведующая галереей Анна Яхира, экспонаты разрешается трогать и приводить в движение. Это позволяет лучше понять замысел изобретателя.

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Российские мастера в течение нескольких лет изучали чертежи художника и ученого. Благодаря этому копии получились удивительно точными.

Посетители могут самостоятельно опробовать модели фотоаппарата, вертолета и первого танка.

Выставка продлится до 12 ноября. Действуют льготы, позволяющие бесплатно оценить работы да Винчи.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех культурных событиях в Подмосковье. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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