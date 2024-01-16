Подмосковье 16 января 2024, 18:08 Интерактивная выставка о жизни блокадного Ленинграда пройдет в красногорском филиале Музея Победы Пресс-служба Музея Победы

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Красногорский филиал Музея Победы проведет тематические мероприятия, посвященные 80-леетию снятия блокады Ленинграда, с 23 по 31 января. К участию в интерактивной программе приглашаются взрослые и дети.

В Музее Победы сообщили, что сотрудники расскажут гостям о стойкости и мужестве ленинградцев и бойцов, освобождавших город. В рамках интерактивной программы «Ленинград. 900 дней подвига» участники узнают о том, как во время блокады трудились представители самых разных профессий.

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Кроме того, гости смогут открыть для себя специальность «слухач» и попробовать определить по звуку вид транспортного средства. Ведущие также расскажут, как в Ленинграде готовили хлеб во время блокады.

В ходе образовательно лектория «Непокоренный Ленинград» слушатели ознакомятся с планами фашистов по уничтожению города, а также узнают о стойкости и мужестве его защитников.

На тематически мероприятия действует предварительная запись. Для участия необходимо обратиться по одному из номеров телефонов: 8-498-715-83-08, 8-498-715-83-06, 8-498-715-83-20.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна афиша мероприятий, которые проводятся на территории региона. Список обновляется ежедневно.

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