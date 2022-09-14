Интерактивная выставка о цифровой культуре пройдет в Красногорске в октябре | 360°

Все новости

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:38

Ремонт школ и новые инвестпроекты. Глава Шаховской отчитался об успехах округа Андрею Воробьеву

Эксклюзив

14 сентября 2022, 16:35

Суд повторно арестовал Гозмана на 15 суток за отождествление СССР и нацистской Германии

Реклама

Мир

14 сентября 2022, 16:30

Россия предупредила СПЧ ООН, что украинское зерно не решит проблему мирового голода

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:28

Юные актеры из 16 округов Подмосковья проведут театральные поединки в октябре и ноябре

Важное

14 сентября 2022, 16:25

Кадыров объяснил разницу между военной тактикой и отступлением

Мир

14 сентября 2022, 16:20

Более 100 военных погибли в боях на границе Армении и Азербайджана

Подмосковье

14 сентября 2022, 16:18

Более 160 рабочих мест появится на новом производстве парфюмерии и косметики в Серпухове

Мир

14 сентября 2022, 16:15

Идею с лимитом цен на российскую нефть сочли провальной

Общество

14 сентября 2022, 16:11

Нейропсихолог Кузьмина рассказала, как приучить ребенка делать уроки самостоятельно

Подмосковье

14 сентября 2022, 15:56

Интерактивная выставка о цифровой культуре пройдет в Красногорске в октябре

Читать 360tv в

Для жителей Подмосковья этой осенью готовят множество интересных мероприятий. Ответы на многие вопросы можно будет найти на новой выставке с красивым названием — «В’Округ Счастья». Она откроется 15 октября в Арт-резиденции Подмосковья «Арт-Нахабино». Это будет первая интерактивная выставка в бизнес-сообществе.

«Считаю крайне важным поддерживать интересных наших жителей к культуре любого вида — современной, классической, цифровой или осязаемой, наша выставка направлена именно на это! Кстати, она будет интересна людям любого возраста — как взрослым, так и детям, а вход на экспозицию будет возможен по „Пушкинской карте“», — говорит Сергей Маликов, депутат Мособлдумы и лайф-продюсер «Арт-Нахабина».

Реклама

По словам Маликова, важными зонами для выставки окажутся лекторий, диджитал-зона, коворкинг и многое другое. По его словам, посредством такой выставки получится по-настоящему превратить Красногорск в культурную столицу Подмосковья.

Реклама

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каким образом можно удобно узнать обо всех интересных событиях региона онлайн.

Фестивали

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама