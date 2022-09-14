Интерактивная выставка о цифровой культуре пройдет в Красногорске в октябре | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 15:56 Поделиться Telegram

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Viber Интерактивная выставка о цифровой культуре пройдет в Красногорске в октябре

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Для жителей Подмосковья этой осенью готовят множество интересных мероприятий. Ответы на многие вопросы можно будет найти на новой выставке с красивым названием — «В’Округ Счастья». Она откроется 15 октября в Арт-резиденции Подмосковья «Арт-Нахабино». Это будет первая интерактивная выставка в бизнес-сообществе.

«Считаю крайне важным поддерживать интересных наших жителей к культуре любого вида — современной, классической, цифровой или осязаемой, наша выставка направлена именно на это! Кстати, она будет интересна людям любого возраста — как взрослым, так и детям, а вход на экспозицию будет возможен по „Пушкинской карте“», — говорит Сергей Маликов, депутат Мособлдумы и лайф-продюсер «Арт-Нахабина».

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По словам Маликова, важными зонами для выставки окажутся лекторий, диджитал-зона, коворкинг и многое другое. По его словам, посредством такой выставки получится по-настоящему превратить Красногорск в культурную столицу Подмосковья.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, каким образом можно удобно узнать обо всех интересных событиях региона онлайн.

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