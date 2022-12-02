02 декабря 2022, 11:12
Интерактивная выставка «Яблоко Ньютона» открылась в Реутове
Выставка «Яблоко Ньютона» открылась в музейно-выставочном центре Реутова. Это большая экспериментальная площадка, где наглядно представлено действие природных явлений и физических законов.
Большинство экспонатов интерактивной выставки сделаны на основе оригинальных чертежей Архимеда, Ньютона, Циолковского. Рядом с экспонатами есть таблички с информацией о великих ученых и изобретателях.
Реклама
«Наша сегодняшняя задача — как можно больше привлечь детей и молодежи для таких научно-развлекательных программ, которые в игровой форме познаются и изучаются намного проще и легче, чем по учебнику», — рассказала директор музейно-выставочного центра городского округа Реутов Антонина Кошкина.
Реклама
Авторы выставки показали работу сложных механизмов, физических и природных явлений в доступной форме, чтобы было понятно взрослым и детям.
Выставка проходит в музейно-выставочном центре Реутова и продлится до 18 декабря.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Реутов
Школьники
Реклама
Реклама