Подмосковье 15 января 2024, 15:17 Интерактивная программа с эстафетами прошла на центральном катке в Солнечногорске Unsplash

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Интерактивная программа Snow show прошла на центральном катке на Советской площади в Солнечногорске. Ее провели представители молодежного центра «Возрождение», местного отделения «Молодой гвардии» и волонтеры.

Молодежь округа участвовала в конкурсах и играх на ловкость, командных эстафетах и розыгрыше призов. Любой желающий мог согреться горячим чаем.

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«Дискотека на льду стала ярким продолжением губернаторского проекта „Зима в Подмосковье“. Мы проводим ее уже не первый год. Она пользуется большой популярностью у молодых жителей округа, которые с большим желанием приходят на каток и вовлекаются в предложенные активности. Это отличная возможность для ребят разнообразить досуг, выплеснуть энергию, пообщаться со сверстниками», — рассказал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» Евгений Кузнецов.

Следующая дискотека на льду пройдет 2 февраля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что этой зимой в регионе будет работать 181 каток.

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