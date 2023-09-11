Подмосковье 11 сентября 2023, 14:23 Интерактивная программа по ориентированию в лесу для школьников прошла в Мытищах Телеканал «360»

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В Мытищинском лесопарке прошла интерактивная программа «Ориентир». Представители местного отделения студенческого спасательного отряда рассказали юным участникам о навыках выживания в лесу.

Игру разбили на несколько блоков. Студенты зачитали лекцию «Что делать, если вы заблудились», провели открытый уроков по правилам радиообмена, а также организовали практические занятия по определению азимута, использованию навигационных приборов и полевых курсов по топографии.

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На занятиях побывали не только жители Мытищ. Компанию им составили гости из Королева и пушкинского отделения всероссийского студенческого корпуса спасателей.

«Я уже узнал много нового и полезного. У меня есть рация, но не такая. Понял, как ее надо правильно собирать и разбирать, переключаться между каналами. Это очень интересно. И вообще, много нового. Я хочу заниматься серьезно спортивным ориентированием», — рассказал школьник из Королева Мирон Воронов.

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