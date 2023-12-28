Подмосковье 28 декабря 2023, 14:12 Интерактивная пресс-конференция по итогам года прошла в Мининвесте Подмосковья Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области

Читать 360tv в

Итоги работы инвестблока подвели в Мининвесте Подмосковья. В ходе пресс-конференции участники встречи смогли проверить свои знания в формате квиза.

Как рассказали в министерстве, на встрече присутствовали около 20 представителей СМИ и бизнеса. В ходе квиза они узнали о том, сколько импортозамещающих проектор реализуют в Подмосковье, а также количество занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. За верные ответы они получили памятные подарки.

Реклама

На пресс-конференции подвели итоги работы Подмосковья с инвесторами, предпринимателями и промышленными предприятиями. Журналистам рассказали о мерах поддержки бизнеса и возможности строительства колледжей в индустриальных парков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».