Интерактивная карта появилась в Ивантеевском дендропарке. На нее нанесли более 1,5 тыс. деревьев
Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что наносить каждое дерево на интерактивную карту начали в мае 2019 года. Специалисты создали макет на платформе программы QGIS. Фактически они провели первую перепись деревьев в питомниках России с использованием современных технологий.
«На интерактивную карту были нанесены более 1,5 тысячи деревьев. <…> Работа по оцифровке — не просто инвентаризация, это сохранение коллекции, собранной более 80 лет назад, которая поможет возобновлению научной деятельности, а молодым ученым — в их исследовательской работе», — отметила Адигамова.
Она отметила, что в создании карты участвовали специалисты университета и студенты кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология». Кроме того, в работе помогала бывшая заведующая дендрологическим отделением лесопитомника Татьяна Антонова.
Сейчас интерактивной картой могут пользоваться школьники, студенты и аспиранты. В дальнейшем ученым и академикам предстоит оценить сохранение уникальной базы данных дендропарка. Всего в питомнике более 130 видов деревьев.
Сама идея по сохранению уникальной коллекции дендропарка пришла специалистам Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Баумана. Именно они весной 2019 года подписали договор о взаимодействии и сотрудничестве с дендропарком.
Оцифровка деревьев — еще не конец работы. Сотрудники лесопитомника начнут заносить в базу «биографию» каждого дерева, имеющего научную ценность. Это будет описание его происхождения, выращивания в Ивантеевском дендропарке и уникальных характеристик. Закончить описание коллекции планируется в 2021 году.