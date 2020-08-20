Интерактивная карта появилась в Ивантеевском дендропарке. На нее нанесли более 1,5 тыс. деревьев

Подмосковный Ивантеевский дендропарк получил интерактивную карту с расположением деревьев. Специалисты нанесли на нее 1,5 тысячи изображений, которыми теперь смогут воспользоваться молодые ученые.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова рассказала, что наносить каждое дерево на интерактивную карту начали в мае 2019 года. Специалисты создали макет на платформе программы QGIS. Фактически они провели первую перепись деревьев в питомниках России с использованием современных технологий.

Источник фото: телеканал «360»

«На интерактивную карту были нанесены более 1,5 тысячи деревьев. <…> Работа по оцифровке — не просто инвентаризация, это сохранение коллекции, собранной более 80 лет назад, которая поможет возобновлению научной деятельности, а молодым ученым — в их исследовательской работе», — отметила Адигамова.

Она отметила, что в создании карты участвовали специалисты университета и студенты кафедры «Лесные культуры, селекция и дендрология». Кроме того, в работе помогала бывшая заведующая дендрологическим отделением лесопитомника Татьяна Антонова.

Сейчас интерактивной картой могут пользоваться школьники, студенты и аспиранты. В дальнейшем ученым и академикам предстоит оценить сохранение уникальной базы данных дендропарка. Всего в питомнике более 130 видов деревьев.

Источник фото: Константин Гасанов, Ивантеевский лесопитомник

Сама идея по сохранению уникальной коллекции дендропарка пришла специалистам Мытищинского филиала Московского государственного технического университета имени Баумана. Именно они весной 2019 года подписали договор о взаимодействии и сотрудничестве с дендропарком.

Оцифровка деревьев — еще не конец работы. Сотрудники лесопитомника начнут заносить в базу «биографию» каждого дерева, имеющего научную ценность. Это будет описание его происхождения, выращивания в Ивантеевском дендропарке и уникальных характеристик. Закончить описание коллекции планируется в 2021 году.