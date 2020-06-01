Интерактивная карта плановых отключений горячей воды работает в Подмосковье. Ей воспользовались 50 тысяч человек

Меньше чем за неделю работы интерактивной карты ей воспользовались 50 тысяч человек. В мае она работала в тестовом режиме. До 1 июня округа вносили туда корректировки графиков.

Теперь ознакомиться с картой может каждый житель Подмосковья. Пользователям портала «Добродел» присылают push-уведомления со ссылкой на карту.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин рассказал, что из-за пандемии в Подмосковье изменили график отключения горячей воды. Отключения начнутся с 1 июля, и они должны закончиться до 31 августа. Отключать воду можно будет не дольше, чем на 14 дней.

«Во время профилактических и ремонтных работ проходят обследования, наладка теплового оборудования, замена неисправных элементов котельных, тепловых сетей, центральных тепловых пунктов, систем отопления. Это позволяет избежать технологических нарушений, которые могут повлечь за собой отключение теплоснабжения и горячего водоснабжения в зимний период», — пояснил Самарин.

Интерактивная карта отображает 53208 многоквартирных домов с возможностью поиска по округу, улице и номеру дома.

Чтобы посмотреть график плановых отключений ГВС нужно кликнуть на свой дом на интерактивной карте. Используя режим «Фильтры», любой житель может найти свой дом и проследить за своевременным завершением профилактических работ в указанный период отключения.

Для жителей подготовили уведомления об отключениях. Их будут получать все, кто подписался на рассылку. Сообщения придут за месяц, неделю и день до отключения.

Также жители с помощью ресурса смогут подать заявку на некачественную услугу (Холодно/Жарко; Нет воды/ Нет света). Заявки отправят в муниципальные администрации на отработку для решения проблемы.

Ссылку на интерактивную карту плановых отключений можно найти на официальных сайтах Министерства энергетики Московской области, ГЖИ, администраций муниципальных образований и в социальных сетях.