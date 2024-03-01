Подмосковье 01 марта 2024, 17:17 Интенсив по работе с учебным оборудованием прошел для студентов педагогических колледжей и вузов Подмосковья Министерство образования МО

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Студенты подмосковных вузов и колледжей приняли участие в интенсиве, на котором их научили работать на современном учебном оборудовании. Мероприятие прошло в крупнейшем в России технопарке Физтех-лицея имени Капицы.

В интенсиве приняли участие более 180 студентов Коломенского и Орехово-Зуевского университетов, а также Губернского колледжа. В дальнейшем ребята планируют работать в системе дошкольного образования. Участники интенсива научились работать с учебным оборудованием в таких областях, как логика, математика, робототехника и естественно-научная грамотность.

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«Нас научили создавать алгоритмы, программировать с помощью пиктограмм и работать с цифровыми лабораториями. На первый взгляд показалось, что все это очень сложно и за один день разобраться не удастся, но интенсив дал хорошую базу знаний, и теперь я могу самостоятельно продолжить изучение», — поделилась студентка ГСГУ Мария.

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