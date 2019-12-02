Интеллектуальные игры, мастер-классы и лекции. Форум «СтЭКОвка» стартовал в Подмосковье

Третий региональный экологический форум «СтЭКОвка» стартовал в Московской областной думе. В работе форума примут участие депутаты Госдумы, представители правительства Московской области, МГИМО, «Молодой Гвардии», молодежных организаций региона.

Три тысячи добрых сердец. Областной форум добровольцев прошел в Балашихе Подробнее

Форум «СтЭКОвка» проходит уже третий год подряд и проводится по инициативе спикера регионального парламента Игоря Брынцалова.

«Форум растет вместе с его участниками. И в этот раз мы встречаемся в законодательном органе, чтобы в рабочей обстановке серьезно поговорить о тех экологических задачах, которые стоят перед регионом и страной», — отметил заместитель председателя Мособлдумы Александр Ливадченко на открытии форума.

На форум приехали более 500 человек. «Надеюсь, сегодняшняя встреча простимулирует выработку необходимых решений, в том числе законодательных», — добавил парламентарий.

Председатель Комитета по экологии и природопользованию Алла Полякова рассказала, что в этот раз упор будет сделан не на спортивных соревнованиях, а на интеллектуальных состязаниях. «Цель форума в этом году — это формирование, развитие и продвижение экологической культуры, просвещение граждан, воспитание нового экологического сознания», — сказала Алла Полякова.

По словам заместителя председателя Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Елены Серовой, форум «СтЭКОвка» с каждым годом становится все насыщеннее, информативнее. Молодежь активно принимает в нем участие. «Наша цель — донести до молодых людей наиболее важные аспекты экологического развития и воспитания. Мы рассказываем об экологической ситуации в мире, стране и в Московской области, ведь все это взаимосвязанно», — сказала Елена Серова.

Для представителей молодежных организаций региона в рамках третьего форума «СтЭКОвка» организовали несколько секций. Спикерами на них выступят представители Министерства экологии и природопользования региона, Комитета лесного хозяйства, МГИМО.

Экологическая ярмарка в Одинцове собрала лучших активистов Подмосковья Подробнее

Также запланировано проведение образовательной игры «Ринг», которую проведет первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Николай Валуев. Кроме того, состоится показ спектаклей победителей конкурса театральных постановок «ЭКОтеатр Подмосковья» и награждение.

«Мы должны иметь стратегию экологического воспитания. Если в области будет соответствующий закон, это позволит образовательным организациям ввести это в свою систему. Кроме этого, важно развивать опыт вузов в сфере экологического образования», — заявила член Комитета Госдумы по образованию и науке Лидия Антонова.

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Иван Советников пожелал собравшимся успешной работы и отметил, что убежден в том, что с таким неравнодушным поколением можно не беспокоиться за будущее экологии.

Первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Владислав Холодков пригласил собравшихся послушать лекцию о том, что происходит с полигонами ТКО после их закрытия.

Руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» Александр Толмачев отметил, что форум «СтЭКОвка» приносит свои плоды. «Мы начали развивать новый экологический проект, проводим экскурсии на станции по переработке отходов, развиваем культуру раздельного сбора мусора. Форум позволяет перенять очень полезный опыт», — сказал он.

Форум «СтЭКОвка» проводится Московской областной думой уже в третий раз. В 2017 году мероприятие проходило в Дубне, а в 2018-м — в Пушкино. Ежегодно в форуме принимают участие порядка 500 человек. Два года подряд для студентов, членов молодежных объединений, экоактивистов устраивались многочисленные лекции, мастер-классы, конкурсы.