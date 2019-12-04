Предупредить о начинающемся ЧП. Интеллектуальную программу разработали в Дубне

Метрополитен Санкт-Петербурга, во многом благодаря этому проекту, имеет статус самого безопасного в России. Тревожные ситуации в общественных местах распознает специальная, разработанная в Дубне, программа.

Программа, способная предупредить о начинающемся ЧП, анализирует видео с нескольких камер. Затем в режиме онлайн акцентирует внимание оператора на той локации, где проблема может перерасти в ЧП.

«Наша программа позволяет в режиме реального времени идентифицировать такие опасные ситуации, как драки, саботаж системы наблюдения, акты вандализма, оставленные предметы и прочие ситуации, которые могут привести в конечном итоге к плачевным последствиям», — сказал Алексей Корытников, заместитель генерального директора ООО «Радужные технологии».

Эта система способна обнаружить даже небольшой предмет, даже если он спрятан. Этим она отличается от аналогов, которые в основном фиксируют крупные вещи — сумки или чемоданы.

Камера моментально делает акцент на потенциально опасном предмете. Сотрудники спецслужб проверяют его и отправляют сигналы в соответствующие организации.

Источник фото: телеканал «360»

Специалисты компании «Радужные технологии» вновь экспериментируют — тестирование проходит следующая разработка. Ее задача — распознать воров.

«Программа детектирует момент переброса через забор. Ее заказал один из российских аэропортов. Руководство беспокоила проблема воровства на их объекте. Кроме того, программа может также фиксировать переброс какого-то опасного свертка, объекта», — сказал Анатолий Муравьев, технический руководитель проектов ООО «Радужные технологии».

Разработка дубненских IT-шников — интеллектуальное видеонаблюдение — получила признание на самом высоком уровне. Ей присвоена национальная премия «Транспортная безопасность России — 2019». А компания стала первым и единственным в России обладателем полного комплекта сертификатов ФСБ по интеллектуальной собственности на транспорте.