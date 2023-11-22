22 ноября 2023, 18:33
Интеллектуальная игра для школьников прошла в Молодежном центре «Импульс» в Мытищах
Игра «Лига квизов. Новая миссия» прошла в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Участие в ней приняли 10 команд старшеклассников из девяти школ округа.
Ученики 9-11-х классов выполняли задания и отвечали на вопросы, опираясь на логическое и творческое мышление. Результаты оценивались в бальной системе.
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Такие мероприятия в молодежном центре устраивают регулярно. Недавно там прошла детективная игра «Мафия». Участие в ней смогли принять все желающие в возрасте от 14 лет и старше.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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