Подмосковье 22 ноября 2023, 18:33 Интеллектуальная игра для школьников прошла в Молодежном центре «Импульс» в Мытищах пресс-служба администрации городского округа Мытищи

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Игра «Лига квизов. Новая миссия» прошла в молодежном центре «Импульс» в Мытищах. Участие в ней приняли 10 команд старшеклассников из девяти школ округа.

Ученики 9-11-х классов выполняли задания и отвечали на вопросы, опираясь на логическое и творческое мышление. Результаты оценивались в бальной системе.

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Такие мероприятия в молодежном центре устраивают регулярно. Недавно там прошла детективная игра «Мафия». Участие в ней смогли принять все желающие в возрасте от 14 лет и старше.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. На портале опубликована афиша новогодних праздников, которая пополняется каждый день.

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