Подмосковье 19 января 2024, 17:49 Интеллектуальная игра для школьников ко дню рождения Подмосковья прошла в Мытищах официальный сайт Мытищинского историко-художественного музея

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Интеллектуальный квиз «Регион 750», посвященный дню рождения Московской области, прошел в Мытищах. На нем школьники отвечали на вопросы о регионе.

Мероприятие прошло во дворце культуры «Яуза». Участие в квизе приняли девять команд школьников с 6 по 11 класс.

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«В квизе были вопросы по истории, интересные факты, события, культурные и технические достижения нашего региона», — рассказала заведующая сектором по работе с детьми, молодежью и социально незащищенными группами населения дворца культуры «Яуза» и ведущая игры Полина Тимофеева.

По итогам пяти раундов лучшей стала команда «Легион» из школы № 27, второе место забрали ребята из команды «Восход». Третьими стали ученики школы № 8.

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