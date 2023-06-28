Подмосковье 28 июня 2023, 12:59 Интеллектуальная игра для пенсионеров прошла в Мытищах

Читать 360tv в

Интеллектуальная игра «Полная ребусня» прошла в Мытищах. Участие в ней приняли члены клуба «Активное долголетие».

Проект «Полная ребусня» реализуют в Мытищах уже два года. Игра в команде помогает участникам проявить себя и блеснуть знаниями.

Реклама

«Когда мы начинаем играть, всегда вызывают сложности страх и опасения, что не получится. Но в процессе <…> они с позитивом воспринимают все задания и отлично справляются», — рассказала организатор игры Ирина Буева.

Все участники игры получили памятные подарки.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».