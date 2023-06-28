28 июня 2023, 12:59
Интеллектуальная игра для пенсионеров прошла в Мытищах
Интеллектуальная игра «Полная ребусня» прошла в Мытищах. Участие в ней приняли члены клуба «Активное долголетие».
Проект «Полная ребусня» реализуют в Мытищах уже два года. Игра в команде помогает участникам проявить себя и блеснуть знаниями.
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«Когда мы начинаем играть, всегда вызывают сложности страх и опасения, что не получится. Но в процессе <…> они с позитивом воспринимают все задания и отлично справляются», — рассказала организатор игры Ирина Буева.
Все участники игры получили памятные подарки.
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Мытищи
Активное долголетие
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