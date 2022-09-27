Интеллектуальная битва для сотрудников сфер IT, ЖКХ и энергетики прошла в Подмосковье | 360°

Подмосковье 27 сентября 2022, 11:24 Поделиться Telegram

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Viber Интеллектуальная битва для сотрудников сфер IT, ЖКХ и энергетики прошла в Подмосковье

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Интеллектуальная битва — это новый и уникальный формат нетворкинга, уже полюбившийся деловой аудитории. Более 150 представителей власти и бизнеса приняли участие в очередной викторине, которую провели на конференции Министерства энергетики Подмосковья.

Викторину разработал магистр «Что? Где? Когда?» Максим Поташев. Мероприятие объединило представителей сфер энергетики, ЖКХ и IT, позволило участникам пообщаться в неформальной обстановке и проверить свои интеллектуальные способности в захватывающей игре.

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Столы разделили главные лица и представители федеральных органов власти (Минэнерго России, Минстрой России, Ростехнадзор), власти Подмосковья (Министерство энергетики, Министерство ЖКХ, Министерство государственного управления, информационных технологий и связи и другие), руководители ресурсных и энергоснабжающих организаций, производители оборудования и услуг, разработчиков IT-решений и другие участники.

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В итоге первое место заняла команда с категоричным названием «Без вопросов». В числе ее участников были Светлана Ярцева (заместитель директора ассоциации «Мособлтеплоэнерго»), Светлана Гафарова (президент Национальной ассоциации водоснабжения и водоотведения), Антон Фенев (исполнительный директор Международного центра поддержки и развития предприятий промышленности), Алексей Шевченко (директор департамента продаж «Таврида Электрик Россия»), Виталий Гайдуров (руководитель проекта ПАО МТС) и Константин Фотин (менеджер проектов ПАО МТС).

На втором месте — команда «Умные и красивые». Участники: Андрей Осин (вице-председатель ассоциации «Мособлтеплоэнерго»), Контантин Нугманов и Зульфия Нугманова (ассоциация «Мособлтеплоэнерго»), Гайк Багдасарян (заместитель директора департамента Минстроя России), Наталья Десятова (генеральный директор компании «Орехово-Зуевская Электросеть»), Юлия Давлетшина (генеральный директор компании «Профсервисэксперт») и Александр Пластинин (генеральный директор компании «Люберецкая теплосеть»).

Третье место заняла команда с философским названием «Бесконечность». В ее составе: Сергей Медведев (заместитель главы администрации округа Ступино), Константин Обухов (генеральный директор «Эксперт ПТО»), Юрий Худяк (генеральный директор «ПТО ЖКХ»), Александр Коваленко (генеральный директор компании «Омский завод инновационных технологий»), Дмитрий Шкапов (первый заместитель генерального директора компании «Омский завод инновационных технологий») и Андрей Панов (директор по развитию компании «Омский завод инновационных технологий»).

Победители сошлись во мнении, что залогом успеха их команд стало взаимодействие и объединение. Следующая интеллектуальная игра состоится в ноябре в Москве.

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