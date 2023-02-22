Подмосковье 22 февраля 2023, 16:48 Инструкторы Подольска обучили исследователей Арктики ездить на гусеничном тракторе

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Участников экспедиции в Арктике обучили управлять тяжелой спецтехникой в центре ЦОПО в Подольске. После курсов сотрудники дрейфующей базы «Барнео» в Северном Ледовитом океане сдали экзамены.

«Сейчас открываю категорию на управление трактором, мощность которого выше 150 лошадиных сил. В планах открыть все категории. Это пригодится в экспедиции на Северном полюсе», — рассказал один из исследователей Денис Богданов.

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Денис Богданов летал в Арктику в течение 11 лет, а его коллега Илья Зверев — на протяжении трех лет. Они рассказали, что на Северном полюсе лучше иметь как можно больше разных навыков. После обучения в Подольске они смогут работать на гусеничном тракторе и расчищать площадку для посадки самолета АН-74.

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Илья Зверев сообщил, что в экспедиции на льдине они строят лагерь и самостоятельно его обслуживают. Они единственные в Северном Ледовитом океане, кто делает подобное. Американские ученые также останавливались в их лагере.

«Когда мы устанавливаем лагерь на льдине, она размером примерно как Подольский район. Это льдина, которая плывет, кружится и еще разламывается. К тому моменту, как нам уезжать, размер льдины не превышает размер одного микрорайона города», — заявил Зверев.

Из-за пандемии и геополитической обстановки в мире у мужчин был перерыв в поездках. Денис и Илья надеются, что в этом году экспедиция состоится.

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