Подмосковье 12 февраля 2023, 14:02 Инструкторы из Подмосковья открыли «Школу русалок» по обучению фри-дайвингу

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Инструкторы Международной ассоциации инструкторов по дайвингу из Московской области открыли «Школу русалок». Учреждение работает в столице и обучает желающих фри-дайвингу, то есть погружению без снаряжения.

Наталья Семенкова впервые нырнула в Черное море, когда работала в банке. После этого она уволилась из офиса и прошла обучение по стандартам ассоциации. Став профессиональным дайвером, она уехала в Египет и стала нырять с группами дайверов в Красном море.

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«Это было не страшно, наоборот, это решение было вызвано тем, что в банке ты работаешь, выполняешь какие-то задачи. А дайвинг — это больше то, что дает тебе внутреннее удовлетворение», — пояснила Семенкова.

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После она вернулась в Россию и познакомилась с Юрием Корольковым. Тот всю жизнь прослужил на Севере в подводном флоте. Уйдя в отставку, капитан второго ранга увлекся дайвингом и стал инструктором.

Они организовали центр «Студия дайвинга». Позднее Международная Ассоциация инструкторов по дайвингу ввела новый «Курс русалок» по погружениям без снаряжения. Пройдя обучение, Семенкова и Корольков открыли «Школу русалок», которая является единственной в России по данному виду дайвинга.

В школу может прийти любой желающий вне зависимости от возраста.

«Приходят взрослые женщины, девушки, дети, даже мужчины. Один молодой человек подарил своей супруге свидание под водой, он нырял с русалочьим хвостом вместе с ней», — сообщила Семенкова.

«В основном, конечно, любят девушки приходить, покрасоваться, поплавать в русалочьем обличье, в хвосте русалочьем. Иногда приходят пары», — добавил Юрий Корольков.

Сейчас Семенкова и Корольков задумались над открытием «Школы ихтиандров».

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