Подмосковье 16 января 2024, 14:02 Инструктор по лыжам Марина Горелова из Химок получила премию губернатора Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Марина Горелова из Химок получила премию губернатора Подмосковья «Лучший по профессии». Она работает инструктором в спортивной школе «Лунево».

Марина ведет спортивную секцию по лыжным гонкам в Химках уже 36 лет. За ее плечами — десятки как личных достижений. Шесть ее воспитанников стали учителями физической культуры и тренерами по лыжным гонкам. Также она инициировала создание секции «Родительские субботы».

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«По решению губернатора впервые премия вручена спортивным инструкторам. <…> Размер премии для победителей составил 150 тысяч рублей. Конкурсные материалы представили 44 городских округа», — отметил министр физической культуры и спорта Московской области Дмитрий Абаренов.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Конкурс «Лучший по профессии» проводится в Московской области с 2018 года. Он направлен на повышение престижа массового спорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил увеличить число спортивных соревнований, которые проводят на территории региона для детей.

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