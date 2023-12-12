12 декабря 2023, 15:10
Инструктаж по пожарной безопасности в школах провели в Солнечногорске
Около 60 заместителей директоров образовательных учреждений Солнечногорска проинструктировали о мерах пожарной безопасности. Встреча прошла на базе школы № 4.
Представители отдела надзорной деятельности по городскому округу Солнечногорск главного управления МЧС России по Московской области выступили с докладами.
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«Подобного рода совещания, в том числе и антитеррористические комиссии с участием силовых структур, проводятся регулярно. В этот раз участникам инструктажа напомнили о требованиях пожарной безопасности, действиях руководства и сотрудников учебного заведения при возникновении пожара, особенностях эвакуации большого количества обучающихся в случае чрезвычайных ситуаций», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.
Участники встречи также обсудили работу системы видеонаблюдения «Безопасный регион», уборку снега в школьных дворах и обеспечение безопасности на новогодних праздниках.
Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил обновленный лицей в Протвине. Он пообщался с преподавателями и высоко оценил качество выполненных работ.
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Школы
Солнечногорск
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