24 ноября 2022, 10:33
Инструктаж о работе во время чрезвычайных ситуаций провели для управляющих компаний Балашихи
Готовность работы системы гражданской обороны проверили в микрорайоне Саввино в Балашихе. Управляющим копаниям провели инструктаж о работе во время чрезвычайных ситуаций.
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С руководителями управляющих компаний городского округа Балашиха провели занятие, где разъяснили, как необходимо действовать в случаях чрезвычайных ситуаций. Встречу провели в микрорайоне Саввино, в одном из подвалов жилых домов. Здесь развернут пункт временного размещения граждан в случае ЧС.
Руководству управляющих компаний объяснили правила организации таких помещений и передали методические рекомендации. Обустроить такие пункты — задача каждой управляющей компании. Подобная проверка ГО ЧС — это обычный плановый контроль систем оповещения.
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ЖКХ
Балашиха
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