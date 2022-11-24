Подмосковье 24 ноября 2022, 10:33 Инструктаж о работе во время чрезвычайных ситуаций провели для управляющих компаний Балашихи

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Готовность работы системы гражданской обороны проверили в микрорайоне Саввино в Балашихе. Управляющим копаниям провели инструктаж о работе во время чрезвычайных ситуаций.

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С руководителями управляющих компаний городского округа Балашиха провели занятие, где разъяснили, как необходимо действовать в случаях чрезвычайных ситуаций. Встречу провели в микрорайоне Саввино, в одном из подвалов жилых домов. Здесь развернут пункт временного размещения граждан в случае ЧС.

Руководству управляющих компаний объяснили правила организации таких помещений и передали методические рекомендации. Обустроить такие пункты — задача каждой управляющей компании. Подобная проверка ГО ЧС — это обычный плановый контроль систем оповещения.

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