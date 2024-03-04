Подмосковье 04 марта 2024, 11:29 Институты гражданского общества Подмосковья договорились о совместном наблюдении за голосованием на выборах президента ОП МО

Читать 360tv в

Общественная палата Московской области подписала соглашения с институтами гражданского общества. Цель — объединить усилия для контроля за голосованием на выборах президента России.

«Предметом подписанного нами соглашения стало объединение усилий общественников в осуществлении контроля за процедурой голосования», — отметила первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.

Реклама

Соглашение подписали с Уполномоченным по правам человека в Московской области, Общественной наблюдательной комиссией Московской области, Советом при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека и другими институтами гражданского общества.

ОП МО ОП МО ОП МО ОП МО

«В первую очередь в наши задачи входит обеспечение беспристрастного участия представителей общественности в электоральных процедурах в целях обеспечения соблюдения законодательства и защиты избирательных прав граждан», — подчеркнула председатель Совета при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич.

«Процесс наблюдения и его освещения очень важен в электоральной кампании любого уровня. Под освещением мы подразумеваем фото и видео фиксацию процесса свободного волеизъявления, где видно, что люди голосуют в закрытых кабинках, соблюдается тайное голосование, никто не принуждает к голосованию за конкретного кандидата», — отметила Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79% россиян. В пользу Даванкова и Харитонова высказались 4%, за Слуцкого свой голос готовы отдать 2% респондентов.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».