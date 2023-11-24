Подмосковье 24 ноября 2023, 13:10 Институт культуры в Химках принял участие в международной конференции информационных технологий Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Московский государственный институт культуры в Химках принял участие в международной конференции «Libcom-2023. Информационные технологии, компьютерные системы и издательская продукция для библиотек». Вуз презентовал новый музыкально-хореографический проект «Будущее рождается сегодня».

Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участники проекта «Будущее рождается сегодня» представили публике танцевальные и песенные номера. После ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина выступила с докладом о творческих профессиях в эпоху цифровизации.

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Также делегация из Химок вместе с коллегами из Белорусского государственного университета культуры и искусств провела лекцию. Ее посвятили современному образованию в сфере культуры.

«Цифровые технологии позволяют сделать культурные и образовательные ресурсы более доступными для людей по всему миру, а цифровые инструменты обеспечивают гибкость в обучении и творчестве, позволяя учащимся и преподавателям выбирать наиболее подходящие для них методы и форматы обучения», — рассказала муниципальный депутат, директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о внедрении китайских образовательных практик. Для их изучения он посетил один из лучших вузов мира — университет Цинхуа в Пекине.

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