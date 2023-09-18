Подмосковье 18 сентября 2023, 15:22 Институт культуры в Химках подписал меморандум о сотрудничестве с вузами СНГ Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Представители Московского государственного института культуры в Химках приняли участие в международном конгрессе вузов в Минске. Они подписали меморандум о сотрудничестве с ведущими университетами стран Содружества Независимых Государств.

Пресс-служба администрации г.о. Химки

Участники конгресса посетили пленарные заседания, программные сессии и дискуссии, которые касались сферы образования.

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«Этот белорусский конгресс возобновляет отношения в новом формате, в новом режиме <…> — офлайн, выстраивать свои отношения, глядя друг другу в глаза», — рассказала ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина.

Она добавила, что институт культуры в Химках заключил договор о сотрудничестве с Государственной академией хореографии Узбекистана. Университеты будут вместе реализовывать новые творческие проекты.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в регион привлекли около двух тысяч новых педагогов за один учебный год.

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