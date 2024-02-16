16 февраля 2024, 16:26
Институт культуры в Химках начнет сотрудничество с Российским биотехнологическим университетом
Московский государственный институт культуры в городском округе Химки заключил соглашение о партнерстве в научной и образовательной сферах с Российским биотехнологическим университетом. Учреждения будут проводить совместные исследования.
Соглашение подписали исполняющий обязанности ректора Российского биотехнологического университета Александр Солдатов и ректор Московского государственного института культуры Екатерина Кудрина. Теперь вузы вместе будут изучать приоритетные направления деятельности и обмениваться научным опытом. В планах также реализовать совместные социально-культурные и образовательные проекты в африканских странах.
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«Мы очень рады начать сотрудничество с университетом, которое открывает новые горизонты для наших студентов и преподавателей», — отметила Екатерина Кудрина.
Ранее институт культуры также наметил план сотрудничества с Пушкинским домом в Южной Корее и ведущими вузами в сфере культуры и искусств в странах Содружества независимых государств.
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