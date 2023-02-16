Подмосковье 16 февраля 2023, 13:02 Инспекторы выявили 40 нелегальных перевозчиков у аэропортов и ж/д станций Подмосковья с начала года

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Эвакуатор забрал на штрафстоянку 40 автомобилей, на которых выполнялись нелегальные пассажирские перевозки у аэропортов и вокзалов Подмосковья, с начала января. Минтранс региона продолжает активную борьбу с «бомбилами».

Чаще всего нелегальных перевозчиков можно встретить у аэропортов и железнодорожных вокзалов.

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«Недавно по сигналу жителей провели рейд вблизи подъездных путей к ж/д станции Лобня. Машины двух водителей-нелегалов переместили на штрафстоянки. Будем продолжать мероприятия по выявлению „бомбил“, как их называют», — сказал первый заместитель министра транспорта Подмосковья Евгений Аптекин.

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С начала года выявили уже порядка 400 водителей нелегального такси. На каждого составлено по пять административных материалов.

Находить «бомбил» помогают и камеры «Безопасного региона». За два месяца с помощью них удалось установить более 50 нелегалов.

Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье сделает выделенки для автобусов на федеральных трассах. Пилотными дорогами станут М-7 «Волга», М-5 «Урал» и М-8 «Холмогоры».