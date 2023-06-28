Подмосковье 28 июня 2023, 13:21 Инспекторы строительного надзора провели тысячу профвизитов в Подмосковье с начала года Главгосстройнадзор МО

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С начала года инспекторы Главгосстройнадзора Подмосковья провели тысячу профилактических визитов на объекты. Они помогли застройщикам подготовиться к итоговым проверкам и получить заключение о соответствии с первого раза.

Как рассказали в ведомстве, профвизиты проводят в начале строительства или реконструкции объекта, а также регулярно при возведении многоквартирных домов и по запросу застройщика. Для этого организация направляет заявку через «Госуслуги» с указанием подходящей даты. Инспекторы выезжают на площадку и дают рекомендации по подготовке объекта к проверке.

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При выполнении всех советов ведомства сроки проведения итоговых проверок сокращаются с 10 до трех дней. Благодаря работе Главгосстройнадзора 80% процедур в прошлом году окончилось выдачей заключения о соответствии с первого раза.

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