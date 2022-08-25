Инспекторы Сергиева Посада прошли мастер-класс по осмотру домов

Госжилинспекция Подмосковья провела практический урок работы с приложением «Проверки Подмосковья» для инспекторов Сергиева Посада. Он прошел во время оценки готовности домов в деревне Березняки к отопительному сезону. Об этом сообщила глава ведомства Ольга Федина.

В ходе мастер-класса инспекторов научили обследовать дома и работать с мобильным приложением, а также правильно фиксировать нарушения на фото. Во время работы группа нашла несколько нарушений — необходимость опрессовки отопительных систем и изоляции труб, неисправности на крыше, разрушение теплоизоляции и другие. Все их направили в Единую диспетчерскую службу.

«Сейчас мы открыли второй поток обучения общественных жилищных инспекторов, и на семинарах даем им серьезную теоретическую базу, включая алгоритмы работы с мобильным приложением», — отметила Ольга Федина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье займутся реконструкцией котельных и очистных сооружений. На это потратят средства из льготного кредита.