Подмосковье 18 июля 2023, 14:38 Инспекторы проверят подмосковные участки на нарушения при использовании земли Фото Минимущества

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Муниципальные земельные инспекторы Подмосковья продолжают профилактические визиты. Они объясняют собственникам и арендатором недвижимости требования законодательства в сфере земельного надзора.

Как рассказали в Минимуществе Подмосковья, инспекторы объясняют требования, которые необходимо исполнять при использовании участков. Так, в Балашихе и Домодедове выявили самовольное занятие территорий, а в Павловском Посаде обнаружили самозахват участка площадью 2,2 тысячи квадратных метров. Владелец устранил нарушение исправлением кадастровой ошибки и приведением границ участка в соответствии с ЕГРН.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что доходы бюджета региона выросли на 14% за полгода. В области наблюдается рост выручки в промышленности, логистике, финансовом секторе.

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