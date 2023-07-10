Подмосковье 10 июля 2023, 10:18 Инспекторы проверят наличие тахографов в грузовом и пассажирском транспорте Подмосковья Госавтоинспекция Подмосковья

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Сотрудники Госавтоинспекции приведут мероприятие «Тахограф» в Подмосковье с 10 по 16 июля. Оно направлено на профилактику ДТП из-за нарушений режима труда и отдыха со стороны водителей грузового и пассажирского транспорта.

Как рассказали в Минтрансе, правонарушение напрямую влияет на аварийность и ДТП. В течение недели полицейские проверят наличие специального устройства, которое отвечает за контроль режима труда и отдыха работников, выходящих на линию. При отсутствии тахографа должностных и юридических лиц будут привлекать к административной ответственности. Мероприятия пройдут во всех округах Подмосковья.

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Ранее губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву доложили о ремонте ж/д переходов. Так, к концу года планируют построить пять новых объектов.

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