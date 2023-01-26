Подмосковье 26 января 2023, 13:28 Инспекторы проверят качество уборки в Подмосковье

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Главное управление содержания территорий Подмосковья проанализировало качество соблюдения чистоты и порядка в январе. Особое внимание уделили округам, из которых поступает много жалоб жителей. Их содержание будут проверять до конца февраля.

Как рассказала глава ведомства Светлана Аипова, до конца февраля инспекторы будут лично проверять чистоту в округах. При выборе округов для особого внимания учитывали процент выхода снегоуборочной техники, жалобы жителей, данные с камер видеонаблюдения и статистику нарушений.

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«В каждом муниципалитете после визита зафиксированы сроки устранения, и наши территориальные отделы проведут повторный мониторинг, как исправили», — добавила глава ГУСТ.

Выездные проверки проводятся регулярно, при этом направления и адреса инспекции не разглашаются, чтобы соблюсти прозрачность процесса, отметили в ведомстве.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул важность личного общения с жителями. По его мнению, это ключ к успеху на пути развития региона.

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