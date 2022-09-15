Инспекторы проверили содержание дворов в Сергиевом Посаде | 360°

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Инспекторы проверили содержание дворов в Сергиевом Посаде

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Представители Главного управления содержания территорий и администрации округа проверили содержание дворов и общественных территорий Сергиева Посада на улице Дружбы и Новоугличском шоссе. Найденные нарушения устранят за две недели, рассказали в ведомстве.

Как сообщил замруководителя ГУСТ Никита Анашкин, инспекторы обнаружили нарушения в содержании дворов и поручили устранить их за две недели.

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«Все дефекты содержания фиксируются в приложении АИС МДП на платформе СКПДИ, а исполнение предписаний строго контролируется инспекторами ГУСТ», — отметил он.

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Инспекторы проверили не только территории, но и состояние техники и укомплектованность штата коммунальных служб. В ведомстве отметили, что такие рейды помогают поддерживать чистоту округов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что отопление в социальные объекты Подмосковья начнет поступать с 12 сентября. Это школы, детские сады и больницы региона.

Благоустройство

Сергиев Посад

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