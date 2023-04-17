Подмосковье 17 апреля 2023, 10:32 Инспекторы проверили соблюдение правил оплаты проезда в автобусах Подмосковья Минтранс Подмосковья / Минтранс Подмосковья

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Сотрудники административно-пассажирской инспекции и волонтеры министерства информации и социальной коммуникации провели мероприятия по предотвращению нарушений правил оплаты проезда в общественном транспорте. Рейды прошли в 16 городских округах Подмосковья по 75 маршрутам.

«Помимо проведения самой проверки, инспекторы областной АПИ и волонтеры раздали 1076 методичек пассажирам, ожидающим автобус на остановках», — сообщили в Минтрансе Подмосковья.

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В прошлом году в Подмосковье вступил в силу закон, запрещающий оплату проезда в автобусах, трамваях и троллейбусах наличными. Задача инспекторов АПИ и волонтеров — предотвратить неумышленное нарушение действующего законодательства, а также нарушения правил оплаты.

Современный переход через железную дорогу построят в Люберцах к августу. Ранее об этом заявил губернатор Андрей Воробьев. Строительство идет в районе 2-й Красногорской улицы.