Подмосковье 18 сентября 2023, 17:25 Инспекторы проверили соблюдение правил оплаты проезда в автобусах Подмосковья Минтранс Подмосковья

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С 11 по 15 сентября в 17 округах Подмосковья прошли инспекции по соблюдению правил оплаты проезда в автобусах «Мострансавто». Контрольные мероприятия выявили 276 нарушений, а сумма штрафов превысила 279 тысяч рублей.

«Специалисты проинспектировали работу более пяти тысяч автобусов и проинформировали 12,6 тысячи пассажиров о возможности и необходимости оплаты проезда безналичным способом», — прокомментировали в «Мострансавто».

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Пассажирам напоминают, что в Московской области с июня прошлого года действует строгий запрет на оплату проезда в общественном транспорте наличными средствами.Проезд можно оплатить банковскими или транспортными картами «Стрелка» и «Тройка».

Пассажирам необходимо оплачивать проезд при входе в транспорт. Если водитель отказывается принять оплату картой и требует наличные, необходимо сообщить об этом в «Мострансавто».

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