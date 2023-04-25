Подмосковье 25 апреля 2023, 09:08 Инспекторы проверили соблюдение правил безопасности на ж/д станции в Воскресенске

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Рейд безопасности прошел на железнодорожной станции Москворецкой в Воскресенске. Пешеходам раздали памятки и предупредили об опасности пересечения железнодорожных путей на красный сигнал светофора.

Такие рейды по профилактике травматизма с участием транспортной прокуратуры, Министерства транспорта Московской области, администрации округа и представителей РЖД проводятся на станции Москворецкой регулярно. Ее считают самой опасной платформой в Воскресенске — с начала года там погибли три человека.

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«Люди не хотят соблюдать правила безопасности при нахождении на железнодорожном транспорте. Переходят на красный свет и не обращают внимания на приближающиеся поезда», — рассказала заместитель прокурора Московско-Рязанской транспортной прокуратуры Александра Виноградова.

В микрорайоне Москворецкий три школы и два колледжа, которые расположены с разных сторон от железной дороги. Родители переживают за детей, которые вынуждены по нескольку раз в день переходить через железнодорожные пути.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Андрей Баранов отметил, что безопасность на объекте будет обеспечена в ближайшее время.

«Мы примем меры прокурорского реагирования и потребуем от сотрудников железнодорожного транспорта, чтобы они привели этот переход в нормальное состояние. Плюс <…> мы договорились с Минтрансом Московской области о возможности оборудования другого пешеходного перехода — более безопасного и в более безопасном месте», — рассказала заместитель прокурора Московско-Рязанской транспортной прокуратуры Александра Виноградова.

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