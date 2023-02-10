Подмосковье 10 февраля 2023, 11:48 Инспекторы проверили реставрацию усадьбы «Белая Дача» в Котельниках

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Главное управление культурного наследия Подмосковья проверило ход реставрации усадьбы «Белая Дача» в Котельниках. Рабочие очистили подвал, демонтировали коммуникации и старую штукатурку.

Усадьбы была построена в конце XIX — начале XX века. Сейчас на объекте ведут интерьерные работы на втором этаже. Реставрация идет по согласованным проектным решениям.

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Усадьбу построил Николай Аршеневский — бывший генерал-майор, тайный советник, смоленский и астраханский губернатор. В селе Покровском он устроил свою загородную резиденцию. Рядом с домом были выкопаны пруды и обустроены сады. За цвет стен усадьбы прозвали «Белой Дачей».

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После Октябрьской Революции здание передали рабочим Люберецкого завода жатвенных машин — тогда в ней располагались общежитие и столовая. С 1933 года там находился совхоз, а после распада СССР — Агрофирма.

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