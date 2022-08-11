Инспекторы проверили ремонт лицея №5 в Подольске

Комиссия Главного управления содержания территорий Подмосковья проинспектировала дворы на улицах Большая Серпуховская, Литейная и Пионерская в Подольске.

Во время обхода также обсудили эффективные методы взаимодействия с управляющими организациями и планы по благоустройству города на следующий год.

Основными замечаниями в ходе осмотра стали плохая уборка мусора на проездах, некачественно подстриженные кустарники и вандальные надписи на детских площадках. Управляющие организации должны устранить

Руководитель ГУСТ Московской области в ранге министра Светлана Аипова отметила, что содержание дворов Подольска можно оценить скорее как хорошее, но всегда стоит стремиться к лучшему.

Заключительной точкой объезда стал Лицей № 5. Здесь продолжается капитальный ремонт. На объекте завершают кровельные и фасадные работы. Специалисты приступили к устройству электрики и слаботочных систем. Одна из главных задач подрядчиков на данный момент — учесть все сроки доставки и обеспечить наличие необходимых стройматериалов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о дорожных проектах Подмосковья. Некоторые из них планируют сдать досрочно.