Инспекторы проверили доступность безналичной оплаты проезда в Химках

Оплата проезда в транспорте Подмосковья перешла в безналичный формат 18 июня. Минтранс ежедневно проверяет работу системы. Очередной рейд прошел в Химках.

Перевозчики должны соблюдать ряд требований. Одно из них — наличие плакатов в автобусах с информацией о том, как теперь оплачивать проезд и где купить транспортную карту. Заведующая межмуниципальным отделом управления регионального административно-транспортного контроля Евгения Оськина рассказала, что нарушений в Химках не выявили.

Сотрудники ведомства проверили также работу валидаторов и наличие карт в кассах.

Источник фото: телеканал «360»

«Водитель не кондуктор, он должен отвечать за безопасность проезда наших жителей и быть полностью сконцентрированным на своей работе», — отметил депутат Мособлдумы Олег Гаджиев.

Жители отмечают удобство новой системы. Она экономит время и не отвлекает водителя от работы.

Транспортные карты можно приобрести пунктах продажи. Их на территории Подмосковья около полутора тысяч. Они находятся на железнодорожных станциях, автовокзалах и в почтовых отделениях.

Отмену оплаты проезда наличными анонсировал губернатор Андрей Воробьев. По его мнению, такое решение сделает систему прозрачной и удобной.