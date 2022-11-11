Подмосковье 11 ноября 2022, 14:58 Инспекторы провели свыше 800 консультаций для коммунальных служб Подмосковья в октябре

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Главное управление содержания территорий Подмосковья совершило 847 профилактических визитов, чтобы предотвратить нарушения в содержании территорий со стороны коммунальных предприятий. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

Мероприятия проводили для рекомендательных целей. В прошлом месяце инспекторы совершили 535 таких консультаций, из них 210 — в Мытищах и 100 — в Подольске. В этих округах коммунальщики оказались максимально заинтересованы в этом вопросе.

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В ходе визитов в октябре было вынесено 312 актов о нарушениях, большинство из которых — в Талдоме, рассказала глава ГУСТ.

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В ведомстве добавили, что мероприятия проводят каждый месяц. Так, в сентябре их провели 931 раз.