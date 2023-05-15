Подмосковье 15 мая 2023, 16:41 Инспекторы провели рейд против браконьеров на водохранилище в Солнечногорске

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Инспекторы рыбоохраны провели рейд против браконьеров на Истринском водохранилище в Солнечногорске. Они напомнили о запрете рыбной ловли во время нереста.

У общественников и инспекторов Федерального агентства по рыболовству начался жаркий сезон. Они ловят браконьеров, которые рыбачат во время нереста, и вытаскивают из воды поставленные сети. Часто нарушители про свои сети забывают, тогда улов гибнет и начинает разлагаться. А это уже грозит отравлением воды в радиусе десятка метров.

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«Если поймали экземпляр рыбы во время нереста, то кроме того, что ее саму выловили незаконно, ее еще лишили возможности оставить потомство. <…> Если благоприятно складываются условия нереста, то одна рыба может оставить <…> десятки тысяч мальков», — рассказал президент солнечногорского общества рыболовов «Сенеж» Сергей Митряшин.

Браконьеры могут получить внушительный штраф и за сеть, и за каждую рыбу. Кроме того, они рискуют понести уголовную ответственность. Завершится нерестовый запрет меньше чем через месяц — 11 июня.

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