Инспекторы проследят за прекращением загрязнения реки в Раменском

В Раменском инспекторы зафиксировали факт нарушения водоохранного законодательства. В Минэкологии обратилась жительница деревни Речица, которая рассказала, что река Течера загрязняется сточными водами. В итоге факты, о которых сообщили жители, подтвердились. В деревне нашли закопанную трубу, из которой отходы выливались прямо в реку.

«Разрешений на пользование водным объектом министерство не выдавало. Установить, кто проложил коммуникации, не удалось, однако, поскольку труба проходит по землям неразграниченной государственной собственности, предостережение направлено администрации округа с требованием произвести тампонирование трубы. Наши инспекторы проследят за этим», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Ранее стало известно, что такое же предупреждение в Раменском получила компания под названием «Евразийская алкогольная группа», с ее территории на почву сбрасывались отходы с характерным запахом спирта.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал экологию в Подмосковье бесценной. В регионе реализуется масштабная программа по обустройству 50 лесопарковых зон.