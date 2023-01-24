Подмосковье 24 января 2023, 13:42 Инспекторы проследят за обработкой улиц Подмосковья от наледи

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Потепление пришло в Подмосковье в конце прошлой недели. После этого температура снизилась и на улицах образовалась наледь. Главное управление содержания территорий поручило коммунальным службам оперативно обработать дороги и работать на упреждение.

Глава ведомства Светлана Аипова рассказала, что округа усиленно обрабатывали улицы в выходные, эту работу продолжат в ближайшие три дня. За выполнением задачи будут следить инспекторы.

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«Необходимо обработать противогололедными материалами, а затем очистить внутридворовые проезды, пешеходные зоны и территории контейнерных площадок во дворах до твердого покрытия. Все работы будут контролировать инспекторы ГУСТ и докладывать нам о результатах мониторинга», — заявила она.

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Светлана Аипова добавила, что отчет об уборке главы округов представят губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву.

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