Инспекторы пресекли 1,2 тысячи сбросов строительного мусора в Подмосковье с июля

Госадмтехнадзор проводит проверки вместе с общественниками. Рейды охватывают все городские округа Подмосковья.

С июля инспекторы предотвратили сброс 2,7 тысячи кубометров мусора. В округах Московской области провели уже 2287 рейдов. Это отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

По итогам мероприятий было возбуждено 655 административных дел Олег Баженов.

Ранее он рассказал, что с начала года Госадмтехнадзор устранил 2089 нарушений на детских игровых площадках.

А в июне начальникам всех 37 отделов Госадмтехнадзора региона вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора.

По словам Олега Баженова, этот транспорт значительно повысит мобильность инспекторского состава. И это позволит оперативно решать задачи, связанные с контролем порядка.