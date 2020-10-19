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    19 октября 2020, 14:02

    Инспекторы пресекли 1,2 тысячи сбросов строительного мусора в Подмосковье с июля

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    Инспекторы подмосковного Госадмтехнадзора пресекли более 1,2 тысячи сбросов строительного мусора с начала июля. Регулярные рейды помогают оценивать состояние контейнерных площадок и выявлять нарушения.
    Инспекторы пресекли 1,2 тысячи сбросов строительного мусора в Подмосковье с июля

    Госадмтехнадзор проводит проверки вместе с общественниками. Рейды охватывают все городские округа Подмосковья.

    С июля инспекторы предотвратили сброс 2,7 тысячи кубометров мусора. В округах Московской области провели уже 2287 рейдов. Это отметил начальник Госадмтехнадзора региона Олег Баженов.

    По итогам мероприятий было возбуждено 655 административных дел

    Олег Баженов.

    Ранее он рассказал, что с начала года Госадмтехнадзор устранил 2089 нарушений на детских игровых площадках.

    А в июне начальникам всех 37 отделов Госадмтехнадзора региона вручили ключи от новых автомобилей. Автопарк пополнили при поддержке губернатора.

    По словам Олега Баженова, этот транспорт значительно повысит мобильность инспекторского состава. И это позволит оперативно решать задачи, связанные с контролем порядка.