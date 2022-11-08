Инспекторы предписали исправить 619 нарушений освещения в Подмосковье с начала ноября | 360°

Подмосковье 08 ноября 2022, 19:27 Инспекторы предписали исправить 619 нарушений освещения в Подмосковье с начала ноября

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Инспекторы Главного управления содержания территорий выявили свыше 600 дефектов освещения в Подмосковье с начала ноября. Об этом рассказала глава ведомства Светлана Аипова.

За первую неделю месяца инспекторы сделали 10 замечаний по работе освещения в Волоколамске, из них девять уже исправили. Еще четыре проблемы устранили в Кашире.

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«Минимальные замечания и у Красногорска — два недочета с 1 ноября, но и они уже взяты в работу. Всего с 1 ноября внесено инспекторами 619 задач для работы с вопросом освещенности территорий», — добавила Светлана Аипова.

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Меньше всего замечаний по освещению ГУСТ получил из Дзержинского, Королева и Клина. Их отметили как оперативно реагирующие. Также в ведомстве рассказали, что 70 замечаний сделали в Пушкино, из них за несколько дней устранили 66.

Ранее глава МинЖКХ региона Антон Велиховский сообщил об улучшении условий жизни более чем двух миллионов человек в Подмосковье благодаря капремонту. Об этом он доложил губернатору Андрею Воробьеву на заседании правительства.