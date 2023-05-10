Подмосковье 10 мая 2023, 14:02 Инспекторы предотвратили загрязнение особо охраняемой природной зоны в Коломне Фото Минэкологии МО.

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Инспекторы эконадзора Подмосковья контролируют соблюдение режима особой охраны на заповедных территориях. Так, они пресекли попытку загрязнения ООПТ в Коломне в прибрежной рекреационной зоне.

«Осмотр особо охраняемой природной территории проводился совместно с сотрудниками управления Госохотнадзора, представителями администрации округа и УМВД России по округу Коломна», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

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Инспекции выявили нарушителей, которые перемещались по особо охраняемой территории вне дорог общего пользования, а также пытались разводить костры. В их отношении составили протоколы.

Прибрежная рекреационная зона «Коробчеевская» включает природные комплексы левобережья реки Оки. Общая площадь ООПТ превышает 42 гектара. На ее территории произрастает около 230 видов сосудистых растений, а также находятся 58 видов позвоночных животных. Некоторые представители флоры и фауны занесены в Красную книгу Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал жителей региона поучаствовать в экологической акции «Лес Победы». Мероприятие пройдет 13 мая.

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