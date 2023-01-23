Подмосковье 23 января 2023, 10:47 Инспекторы помогли жителям дома на улице Генерала Смирнова в Подольске добиться перерасчета за отопление

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Жителям 17-этажки на улице Генерала Смирнова в Подольске вернут 24 тысячи рублей после перерасчета. Его провели после жалоб на управляющую компанию, которая завышала объем потребляемого тепла, рассказали в Госжилинспекции Подмосковья.

Управляющая компания «УК Август ЖКХ» вернет жителям в сумме более 24 тысяч рублей. Это стоимость 10,82 гигакалории тепловой энергии, которую по ошибке включили в расчеты. После того как собственники заметили подорожание, они обратились за помощью в ГЖИ.

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Управляющей компании вынесли предостережение, и в конце прошлого года организация отчиталась о проведенном перерасчете.

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«Методики расчета платы за отопление довольно сложны, а формулы построены на учете ряда принципиально важных показаний. И если исключить из действия хотя бы один нюанс, получится некорректный результат. И здесь задача УК прислушаться к позиции жителей

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