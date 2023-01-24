Подмосковье 24 января 2023, 15:29 Инспекторы помогли жителям девятиэтажки в Электростали найти причину проблем с горячей водой

Читать 360tv в

Специалисты Госжилинспекции Подмосковья помогли жителям девятиэтажного дома № 5 на Октябрьской улице в Электростали. У людей не было горячей воды. После сигнала управляющая компания ООО «Уютный дом Электросталь» обследовала дом и устранила причину проблемы.

К инспекторам обратились жители четвертого этажа, однако позднее оказалось, что горячей воды не было по всему стояку. При этом никаких видимых аварий и запланированных отключений не было.

Реклама

Сотрудники управляющей компании выяснили, что причиной проблемы стала поломка сантехники в квартире на первом этаже дома. Специалисты отремонтировали оборудование, и горячая вода появилась.

Реклама

«Согласно правилам содержания имущества в многоквартирном доме, все системы жизнеобеспечения, в том числе отопления и водоснабжения, включая подводящие трубы и запорные краны в квартирах, относятся к общему имуществу, содержанием которого занимаются управляющие организации», — заявила глава Госжилинспекции Ольга Федина.

По ее словам, в любом случае разобраться с ситуацией обязана управляющая компания.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что лично проверит ремонт котельных и тепловых сетей в Химках. Глава региона собирается приехать в город в феврале.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».